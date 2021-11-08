08.11.2021
10:15
106

Спорт

Якутянка выиграла бронзу первенства Европы по дзюдо

Надежда Татарченко выиграла бронзовую медаль первенства Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет, сообщает Sportyakutia.ru.

Европейское первенство прошло в Будапеште, в нем принимали участие более 300 спортсменов из 38 стран.

В составе сборной России в весовой категории до 78 килограммов отличилась дзюдоистка из Ленского района, воспитанница тренера Дамдиндоржа Гомбодорж Надежда Татарченко.

Еще одна спортсменка из Якутии Карина Ефимова заняла седьмое место.

Фото: Sportyakutia.ru.
Источник: Sportyakutia.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх