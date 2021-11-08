Якутянка выиграла бронзу первенства Европы по дзюдо

Надежда Татарченко выиграла бронзовую медаль первенства Европы по дзюдо среди юниоров до 23 лет, сообщает Sportyakutia.ru. Европейское первенство прошло в Будапеште, в нем принимали участие более 300 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России в весовой категории до 78 килограммов отличилась дзюдоистка из Ленского района, воспитанница тренера Дамдиндоржа Гомбодорж Надежда Татарченко. Еще одна спортсменка из Якутии Карина Ефимова заняла седьмое место.

Фото: Sportyakutia.ru. Источник: Sportyakutia.ru.

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