Якутянка выбрала неподходящее место для хранения драгоценностей

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что из её частного дома были похищены ювелирные изделия и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила около 20 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 30-летняя родственница заявительницы.

Как выяснилось, потерпевшая владеет двумя небольшими частными домами, расположенными на одном участке, в одном из которых она приютила свою родственницу. Заявительница хранила золотые ювелирные изделия и 10 000 рублей в пятилитровой банке, которая стояла на видном месте в комнате, чем и воспользовалась злоумышленница. По словам подозреваемой, она планировала сбыть украшения, но не успела. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.