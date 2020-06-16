Якутянка вступила в фиктивный брак с иностранцем

Прокуратура Алданского района Якутии провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Установлено, что между местной жительницей – гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином заключен брак.

Заключенный брак между гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином не имел намерения создания семьи и ведения общего совместного хозяйства, поскольку после регистрации брака указанные лица как одна семья не проживали. Предложение о заключении брака со стороны иностранного гражданина имело цель получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В соответствии со ст.27 Семейного кодекса Российской Федерации брак признается недействительным, в том числе в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации прокурор наделен правом требовать признания брака недействительным, в случае его фиктивности.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в Алданский районный суд с исковым заявлением о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

По результатам рассмотрения гражданского дела требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.