Якутянка вошла в десятку лучших гимнасток👍

Якутянка вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой

Дарья Христофорова, входящая в сборную Якутии по художественной гимнастике, в личном зачете заняла 7 место на первенстве. По сумме всех очков наша Республика находится на 6 месте.

Соревнования являются уникальными, ведь у спортсменок есть редкая возможность отобраться на Всероссийские соревнования, на Первенство и Чемпионат России. Турнир наглядно демонстрирует спортивный потенциал отечественной художественной гимнастики. Почти 800 детей со всей России собрались в одном месте чтобы побороться за призовые места. Состоявшиеся соревнования юбилейные, так как проходят в десятый раз.

В этом году старты прошли по новым усложнённым правилам. Специалисты называют их «эталонными»: именно по ним в своё время соревновались Алина Кабаева, Ольга Капранова и многие другие знаменитые гимнастки.

Национальный уровень художественной гимнастики, который в свое время задали российские звезды художественной гимнастики, не имеет аналогов в мире. Нынешние юные гимнастки на прошедших соревнованиях выстроили свои программы, исходя из стандартов, установленными нашими — российскими — гимнастками. «Эталонный» уровень соревнований не зависит от каких-либо внешних обстоятельств, происходящих в мире, и остается постоянной величиной, на которой могут держать фокус молодые спортсменки, ведь он позволяет гимнасткам максимально реализовать свой таланты, способности и потенциал.

По словам Дарьи, результаты превзошли все ее ожидания: «Я очень рада тому, как я и сборная смогли выступить. Если честно, немного переживала и невольно думала, что хотя бы в двадцатку войти. А тут 7 место! Значит, наш профессионализм растет!».

Вячеслав Ефимов, исполнительный директор Федерации по художественной гимнастике Республики Саха (Якутия) отметил, что мастерство юных гимнасток все больше растет, и Федерация под управлением Людмилы Николаевой продолжает работать над развитием этого вида спорта в республике.