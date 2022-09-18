18.09.2022
19:15
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Спорт

Якутянка вошла в десятку лучших на чемпионате фитнес-моделей в Питере

Покровчанка Таня Барлукова вошла в Топ-10, заняв 8 место в Чемпионате фитнес моделей в г. Санкт-Петербург. Тренер Алёна Агафонова, сообщает тгк Хангаласские

Источник: тгк Хангаласские

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