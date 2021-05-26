26.05.2021
10:01
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Происшествия
Якутянка вернулась домой без верхней одежды
Жительница Олекминска после посещения местного кафе вернулась домой без верхней одежды. У потерпевшей пропали куртка и палантин. Похищенные предметы своего гардероба девушка оценила в сумму около 8000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказалась другая посетительница кафе. 36-летней женщине приглянулись чужие наряды и не думая о последствиях, она их похитила и покинула заведение.
Однако, сейчас ей придется ответить перед законом: возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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