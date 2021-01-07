Якутянка в Японии: Мы можем жить долго, как японцы

Якутянка Вида, живущая в Японии, задавшись вопросом долголетия японцев, нашла сходство культур саха и японцев.

Вот что она написала в своем Инстаграм:

«Я давно хотела этот пост написать.

И именно сегодня в Рождество, я хочу поделиться тем, что я наблюдаю и вижу каждый день в Японии. О тайнах японского долголетия.

К сведению, средняя продолжительность жизни в Японии 85 лет.

А в России 72 года.

Чем это обусловлено, как считаете?

Питание? Климат? Уровень жизни? Медицина?

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Но в мире столько стран с похожим уровнем жизни (и даже выше), с похожим питанием, климатом, но долгожителями похвастаться не могут. И дело не в чём-то существенном и материальном, а все намного глубже и тоньше.

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Я вдохновилась постом одной милой девушки @japanese_n1

И сопоставив со своими предположениями и наблюдениями, могу сказать что это Правда!

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«В Японии есть понятие «Kotodama» переводится как дух слова. Это Божественная энергия, которая присутствует в каждом слове. Эта Вера существует в Японии с незапамятных времён. Вера заключается в том, что каждое произнесенное вслух слово имеет Силу».

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В Якутской культуре есть схожее понятие «Тыл -кут». И он означает то же самое, что и японское Котодама. И про человека который много и впустую говорит, говорили, «Ити Киhи эмиэ мээнэ санарда», «тылгын кыанан санар» и т.д.

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В Японии тоже избегают лишних слов. И считается, что человек, который много говорит, дискутирует, отстаивает своё мнение — не вызывает уважения. Может поэтому японцев считают немногословными и не умеющими спорить.

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Процитирую @japanese_n1

«Котодама, дух слова похож по смыслу с выражением Хикиёсеру, на русский можно перевести, как «закон притяжения». То, о чем человек думает или говорит, он привлекает в свою жизнь. Человек концентрируясь на своих словах и мыслях, вселяет в это живую энергию, которая имеет силу все это материализовать».

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А ведь правда, в нынешнее время скорость передачи информации стала молниеносной.

Мы получаем тонну негативных новостей не успев проснуться.

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Так же мы сами неосознанно становимся источниками распространения негативной информации.

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Спрашиваете как поступить в такой ситуации?

Ведь как бы ни обособлено жил человек, он в любом случае услышит или увидит этот негатив.

Ответ: Стать концом той цепочки негатива».