18.04.2023
16:41
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Общество

Якутянка в свои 61 год тянет автомобиль: А вам слабо?

«Держите ответочку от нашей бабушки, ей 61 год. Она протащила Тойоту Королла на 16 метров»

Жительницы Якутии приняли челлендж и соревнуются в силе. На гуляниях в честь провода зимы пожилая женщина протащила машину на целых 16 метров.

Фото: видео-соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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