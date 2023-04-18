Якутянка в свои 61 год тянет автомобиль: А вам слабо?

«Держите ответочку от нашей бабушки, ей 61 год. Она протащила Тойоту Королла на 16 метров» Жительницы Якутии приняли челлендж и соревнуются в силе. На гуляниях в честь провода зимы пожилая женщина протащила машину на целых 16 метров.

Фото: видео-соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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