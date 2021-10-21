Якутянка в составе сборной России вышла в плей-офф чемпионата Европы

С 13 по 24 октября в г. Кемер (Турция) проходит чемпионат Европы по волейболу сидя – сообщает «Спорт Якутии».

В составе женской сборной команды России на чемпионате принимает участие наша спортсменка, участница Паралимпийских игр в Токио Алена Дмитриева.

Женская команда России по итогам предварительных игр возглавила группу «В». Российские волейболистки одержали победы со счетом 3:0 над соперницами из Венгрии, Украины и Нидерландов, а также со счетом 3:1 переиграли команду Италии.

Впереди ждут матчи плей-офф, победители и призеры соревнований определятся 23 октября.