Якутянка в составе сборной России летит в Финляндию

В финском городе Настола с 17 по 19 января в 10-й раз пройдут международные соревнования Pajulahti Games.

Всего в программе предстоящих игр шесть видов спорта – легкая атлетика, голбол, дзюдо, пауэрлифтинг, настольный теннис спорта слепых и волейбол сидя. Россию на соревнованиях будут представлять женские сборные по волейболу сидя и голболу спорта слепых.

В состав женской сборной по волейболу сидя вошла якутянка Алена Дмитриева. В главной команде она выступает не первый год. Алена является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира 2018 года и чемпионкой Европы 2019 года.

В соревнованиях по волейболу сидя в Финляндии примут участие шесть команд. По результатам жеребьевки сборная России начинает выступление в группе «А» матчами с Германией и Нидерландами. В группе «В» попали сборные Италии, Украины и Финляндии.

Добавим, что в волейболе сидя все матчи группового этапа пройдут 17 января, 18 числа будут разыграны четвертьфиналы и полуфиналы, а также матчи за 5-е и 7-е места. Победители и призеры соревнований определятся 19 января.