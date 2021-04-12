Якутянка в погоне за низкими ценами наткнулась на мошенников

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратилась 39-летняя жительница Томмот. Заявительница пояснила, что они семьей запланировали отпуск в Краснодарском крае.

Узнав в авиакассе, что стоимость билетов по маршруту Якутск-Краснодар–Якутск на четверых людей составит 260 000 рублей, она решила подыскать бюджетный вариант. В приложении «Instagram» женщина нашла объявление о продаже авиабилетов по интересующему маршруту с 20-процентной скидкой. Перейдя по ссылке в объявлении, она попала на незнакомый сайт, где в специальном окне ввела свои данные и контактный номер. Вскоре ей на телефон поступило сообщение от мужчины, который представился менеджером авиакомпании и сообщил, что стоимость авиабилетов по выбранному маршруту составит 170 500 рублей. Данное предложение устроило её, тогда лжепредставитель авиакомпании запросил копии документов и прислал договор с банковскими реквизитами для перевода денег. Женщина отправила нужные документы и оплатила билеты, которые «представитель» пообещал прислать к вечеру. Но авиабилетов она так и не дождалась. В результате потерпевшая потеряла более 170 000 рублей.