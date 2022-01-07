Якутская красавица в Казахстане: Очень страшно…

Якутяне переживают за дружественный Казахстан, беспокоятся за соотечественников, которые там живут. Информации о якутянах очень мало, так как в стране нестабильный интернет.

Главная гербалайфщица Якутии, титулованная красавица, участница Миссис Мира — 2020 Любовь МИРОНОВА, живущая в Казахстане, разместила видео. Обычно блистательная и великолепная Любовь Миронова откровенно напугана и говорит со слезами на глазах.

— Идет перестрелка. Даже не знаю, что делать. Я еще не говорила с родителями на эту тему. Очень страшно…

Якутянам остается только молиться, чтоб ситуация нормализовалась. А тем, кто сейчас находится в Казахстане, лучше сидеть дома и выжидать, когда будет восстановлен порядок, сохранить жизнь и здоровье. Многие жители страны поступают именно таким образом.