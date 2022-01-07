07.01.2022
15:55
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Общество

Якутская красавица в Казахстане: Очень страшно…

Якутяне переживают за дружественный Казахстан, беспокоятся за соотечественников, которые там живут. Информации о якутянах очень мало, так как в стране нестабильный интернет.

Главная гербалайфщица Якутии, титулованная красавица, участница Миссис Мира — 2020 Любовь МИРОНОВА, живущая в Казахстане, разместила видео. Обычно блистательная и великолепная Любовь Миронова откровенно напугана и говорит со слезами на глазах.

 — Идет перестрелка. Даже не знаю, что делать. Я еще не говорила с родителями на эту тему. Очень страшно…  

Якутянам остается только молиться, чтоб ситуация нормализовалась. А тем, кто сейчас находится в Казахстане, лучше сидеть дома и выжидать, когда будет восстановлен порядок, сохранить жизнь и здоровье. Многие жители страны поступают именно таким образом.     

Фото: Из соцсетей
Источник: SAKHALIFE.RU
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