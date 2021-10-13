Якутянка в числе призёров Европы соревнований по джиу-джитсу

Ведущий инженер-сметчик компании «Колмар» Галина Куликова выиграла серебро и бронзу на одном из крупнейших турниров в Европе по бразильскому джиу-джитсу – «Gymnasium Cup».

В соревнованиях, которые проходили в начале октября в Санкт‑Петербурге, участвовало более 1000 спортсменов из 77 команд, 102 академий и 16 стран. Нерюнгринский район представляли 6 борцов из клуба «Стрела»: Галина Куликова, Галина Ичанская, Дмитрий Токарев, Александр Порохня, Дмитрий Назаренко и Макчим Кныш. В упорной борьбе все наши ребята завоевали призовые места.

«Бразильское джиу-джитсу – система самообороны и боевое искусство, в основе которого лежит борьба. Занимаюсь более года этим интересным видом спорта. 3 октября в Санкт‑Петербурге состоялись мои вторые крупные соревнования, на которых я заняла второе и третье места в категориях «no-gi» и «no-gi absolution». В мае этого года в Хабаровске мы дружной командой Team Strela, но немного в другом составе, приняли участие в открытом турнире городов Дальнего Востока по джиу-джитсу. Сейчас результат намного лучше: сказывается опыт и усиленные тренировки. Очень верю, что впереди ещё много побед», — рассказала Галина Куликова.