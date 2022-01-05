Якутянка Ульяна Алексеева на обложке Cosmopolitan

На своей странице в Инстаграм @permanent_great якутянка Ульяна Алексеева поделилась новостью:

— Результат 5-ти летней усердной и кропотливой работы в Москве — обложка COSMOPOLITAN 🌟, принимаю поздравления 😻🔥❤️

Когда тебя замечает мировой журнал и просит тебя разместить на обложку, говоря, что «вы должны быть на обложке нашего новогоднего номера Ульяна, вы уникальная 😻🙏🏻»

Самое главное не я просила, а COSMO выбрали меня, это важно указать 😇

В последнее время я ушла от медийного формата, погрузилась с головой в производство собственной линии косметики, а тут мне практически не дали прохода, так что ловите новогоднюю меня и вашу любимую студию @permanent_great на обложке Cosmo🔥! Это действительно ВАУ 🔥, только начинаю осознавать 😻🔥🙏🏻

Спасибо, что верите в меня, спасибо за подтверждение ещё раз, что я не зря тружусь, создаю новые направления и проекты, для меня это очень важно 🙏🏻❤️

Внутри журнала моё интервью на целых 3 разворота, рассказала о своих планах на будущее, о своей линии косметики на основе якутских целебных трав @see___cosmetics

История успеха Ульяны Алексеевой широко известна: девушка с малолетним ребёнком переехала в Москву из маленькой деревеньки в Якутии в съёмную квартиру. Ульяна, благодаря своему искусству перманентного макияжа, упорству и таланту удалось в Москве создать свою сеть студий и купить квартиру в одной из башен Москва-Сити, где стоимость апартаментов начинается от 250 тыс.руб. за кв.м. Посетителями студии Алексеевой являются многие известные женщины, которые доверяют свои лица исключительно Ульяне.