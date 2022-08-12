Якутянка украла не только телефон…

Полицией г. Якутска установлена подозреваемая в грабеже сотового телефона и ювелирных украшений

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о грабеже.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска была задержана 33-летняя подозреваемая.

Установлено, что потерпевшая с компанией знакомых распивала дома спиртные напитки. В какой-то момент между ней и подозреваемой возникла ссора и произошла драка, в ходе которой обе получили различные телесные повреждения.

В итоге, подозреваемая в качестве «компенсации» за причиненный ей физический и моральный вред отобрала у знакомой сотовый телефон, серебряную цепочку и золотое кольцо. Потерпевшая оценила ущерб в 25 тысяч рублей. Все похищенное злоумышленница сдала в ломбард, потратив вырученные денежные средства на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.