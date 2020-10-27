Якутянка угодила в ловушку интернет-мошенников

В полицию Якутска с заявлением обратилась 48-летняя женщина. Потерпевшая пояснила, что решила приобрести авиабилеты по направлению Якутск-Среднеколымск. В интернете она нашла сайт, предлагавший билеты по низкой цене, что её и привлекло. Заполнив требуемые данные, она оформила заказ и оплатила покупку банковской картой. В результате мошеннических действий с банковской карты потерпевшей несколькими платежами похищены денежные средства в сумме 70 000 рублей. Однако до настоящего времени потерпевшая так и не получила билеты.

Уважаемые граждане! Покупайте билеты только на проверенных сайтах. Не стоит пользоваться услугами сомнительных сайтов, которые привлекают клиентов выгодными условиями и очень низкими ценами. Тщательно проверяйте информацию об интернет-сайтах по продаже билетов и путевок.