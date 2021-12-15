Якутянка убила мужа двумя ударами кухонного ножа

Жительница Ленского района на основании вердикта присяжных заседателей осуждена к 8 г. 10 м. лишения свободы за убийство своего гражданского супруга

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело по ходатайству подсудимой рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

В суде установлено, что в июне 2021 года подсудимая, в ходе возникшего конфликта нанесла своему гражданскому супругу два удара кухонным ножом, один из которых пришелся в грудную клетку, повредив сердце.

В результате мужчина скончался через непродолжительный период времени на месте происшествия.

В ходе судебного заседания подсудимая вину в совершении указанного преступления не признала. Вместе с тем государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие её виновность в совершении убийства.

По результатам рассмотрения уголовного дела на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.