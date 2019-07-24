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Якутянка стала жертвой ловкого обмана

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району Якутии в полицию обратилась жительница Ленска. Она рассказала, что стала жертвой мошенников на сайте бесплатных объявлений.

Выяснилось, что горожанка разместила объявление о продаже прицепа для автомобиля. Вскоре ей позвонил неизвестный, который сказал, что хочет купить прицеп. При этом потенциальный покупатель сказал, что не разбирается в переводах и передал трубку якобы своей дочери. Неизвестная попросила назвать номер банковской карты потерпевшей и сообщить баланс карты. Доверчивая женщина сообщила данные своей карты и выполнила через банкомат все действия, которые ей продиктовала неизвестная. Через некоторое время она обнаружила, что с ее счета списали 15 000 рублей. Поняв, что стала жертвой ловкого обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

По предварительным данным, первый абонентский номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Челябинской области. Второй номер, на который потерпевшая перевела деньги, зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проводится проверка.

Полицейские в очередной раз просят жителей города и республики проявлять бдительность. Не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные своих банковских карт, — просят сотрудники полиции.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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