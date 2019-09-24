Якутянка стала жертвой преступления

С заявлением о краже 55 000 рублей с банковской карты в Нерюнгринскую полицию обратилась местная жительница.

Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось установить подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 37-летний безработный житель г.Нерюнгри. Установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми совместно распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, один из товарищей попросил подозреваемого сходить за добавкой, при этом он передал ему банковскую карту, принадлежащую его дочери, и сообщил пин-код. Однако злоумышленник решил воспользоваться удобным случаем и похитить с карты денежные средства.

Часть похищенных денежных средств изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что необходимо соблюдать элементарные правила личной финансовой безопасности: ни при каких обстоятельствах не передавать карту третьим лицам, никому и никогда не сообщать ПИН-код вашей банковской карты!