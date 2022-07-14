Якутянка стала ведущим художником новой серии комиксов от DC

«Zatanna & The Ripper» от Webtoon и DC Comics рассказывает о дочери величайшего мага, охотящейся за Джеком Потрошителем в Лондоне 1888 года. На сегодняшний день вышло три номера цифрового комикса, нарисованного Анастасией Syro Сыромятниковой — передает телеграм-канал телеканала «Якутия 24».

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