Якутянка стала прима-балериной Мариинского театра

Уроженка Нерюнгри Надежда Батоева стала прима-балериной Мариинского театра.

Родилась Надежда Батоева в Нерюнгри, обучалась в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой в классе профессора Людмилы Сафроновой. После выпуска в 2009 году служит в Мариинском театре. За годы своей службы она исполняла главные партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и другие.

О «повышении» Надежды до примы Мариинского театра заявил исполняющий обязанности художественного руководителя балета Юрий Фатеев. Это произошло 10 июля после завершения балета «Дон Кихот», в котором Надежда Батоева исполнила партию Китри.

«В роли Китри она неизменно демонстрирует темперамент и технику, в образе Жизели, Авроры в «Спящей красавице» и Одетты в «Лебедином озере» покоряет зрительские сердца нежностью, а танцуя Одиллию или Гамзатти в «Баядерке», заставляет поверить во властность своих героинь и в любой партии восхищает аккуратностью танца, соответствием всем канонам петербургской школы», — представляет балерину официальный сайт театра.

В новой “должности” Батоева выступит в новом балете “Двенадцать” по поэме Александра Блока на музыку Бориса Тишенко. Постановщиком нового спектакля стал Александр Сергеев. Одну из ведущих партий балета Надежда исполнит уже 14 июля.