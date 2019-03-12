Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic

В американском городе Колумбус прошел престижный мировой турнир по силовому экстриму Arnold Classic. В соревновании приняла участие спортсменка из Якутии Сардана Осипова. Она стала первой из России обладательницей чемпионского пояса, сообщает ЯСИА.

«Принять участие в таком престижном фестивале я задумывалась с прошлого года. Получив приглашение на участие в международном турнире по мас-рестлингу Arnold Sport Festival USA от президента Федерации по мас-рестлингу США Одда Хогенса, я начала оформлять визу», — поделилась с ЯСИА Сардана Осипова.

Как призналась спортсменка, ей пришлось набрать вес, чтобы принять участие в этом турнире.

«Женщины выступали в категориях до 70 кг и выше, а моя привычная категория — до 55 кг», — отметила Сардана.

Якутянка одержала убедительную победу над спортсменками из США Бренди Портер, Меган Уай и Сарой Шиер и венгеркой Фани Ребеккой Варгус. Наша землячка превзошла всех соперниц с одинаковым счетом — 2:0.

Сардане Осиповой вручили чемпионский пояс Arnold Classic-2019. Она стала первой из России, кто удостоился такой чести.

Отметим, что Arnold Sport Festival USA проходит по 80 видам спорта, в которых принимают участие более 20 тысяч спортсменов из многих стран мира.

Автор: Иван Евсеев

Фото с сайта ysia.ru