Якутянка стала очередной жертвой аферистов

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратилась жительница Нерюнгри. Потерпевшая пояснила, что на сайте «Авито» разместила объявление о продаже комнаты. Ей позвонила женщина, сказала, что готова купить недвижимость и попросила снять объявление с сайта. Затем звонившая сообщила, что в данный момент находится за пределами Нерюнгринского района, но готова сразу внести задаток. Потерпевшая согласилась и продиктовала лжепокупательнице номер своей карты. Злоумышленница убедила женщину пойти к банкомату, потому что якобы для получения денежных средств ей нужно выполнить несколько действий под её диктовку. В итоге после всех манипуляций у заявительницы были похищены 130 000 рублей.

Позже в ходе беседы со следователем потерпевшая сказала, что хорошо знала о данном виде мошенничества, однако была уверена, что сама на такую уловку не попадёт.