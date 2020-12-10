Якутянка стала лауреатом премии «Студент года – 2020»

Алисия Пак, первокурсница Якутской балетной школы, стала лауреатом в номинации «Творческая личность года» российской премии «Студент года – 2020».

В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Из 1000 студентов всего было объявлено 69 лауреатов в 23 номинациях. Конкурс проводился онлайн.

Участники проходили «собеседование», «самопрезентацию» и в год 75-летия Победы в программу финала было включено прохождение теста по истории Великой Отечественной войны.

Для студентов в номинации «Творческая личность года» было испытание на подготовку авторских видеороликов за 48 часов от старта задания. Финалистов оценивали более 60 экспертов — общественные деятели, деятели науки, культуры.

Пак Алисия Андреевна – обладатель Гран-при в номинации «Творческая личность года» регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020». Студентка 1 курса ГБПОУ РС (Я) «ЯБШ(К) имени А. и Н. Посельских». Обладатель Гран-при I республиканского конкурса исполнителей классического танца «Дивертисмент» (2018 г.), лауреат III премии в номинации «Классический танец», лауреат I премии в номинации «Современная хореография» VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» в г. Алматы (2018 г.), дипломант II Международного балетного конкурса в г. Сеуле (2019 г.), награждена Почетной грамотой VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в г. Сочи (2019 г.), лауреат III степени V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» (2020 г.).