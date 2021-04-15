15.04.2021
22:36
298

Общество

Якутянка стала доктором наук в США

Официальный аккаунт «Саха дисапоры» поделился радостной новостью:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CNncon2syGL/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх