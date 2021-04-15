15.04.2021
22:36
298
Общество
Якутянка стала доктором наук в США
Официальный аккаунт «Саха дисапоры» поделился радостной новостью:
Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CNncon2syGL/
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