Якутянка стала чемпионкой Европы!

В Венгрии завершился чемпионат Европы по волейболу сидя. В мужском и женском финалах победу и звание чемпионов Европы завоевала сборная России. В числе командных чемпионов — якутянка Алена Дмитриева, сообщает ЯСИА со ссылкой на Паралимпийский комитет России.

В финале континентального первенства женская сборная команда России со счетом 3-0 (25-12, 25-16, 25-22) нанесла поражение сборной Италии. В финальном матче у мужчин, в упорной борьбе, со счетом 3:2 (26-24, 23-25, 23-25, 25-22, 17-15) сборная России одолела сборную Боснии и Герцеговины.

Бронзовыми призерами континентального первенства стала мужская сборная Германии и женская Украины. Кроме чемпионского титула континентального чемпионата, мужская сборная команда России по волейболу сидя завоевала квоту на участие в Паралимпиаде-2020.