Якутянка снялась в сериале «Рассказ служанки»

my mission is officially completed 🤣 i am now a little tiny but still a part of Handmaid’s Tale! there will be probably only my shadow or nothing at all but what matters is that i know i was there somewhere ✌🏻 ⠀ 22.04.19 спустя много-много месяцев меня наконец-то взяли на «Рассказ служанки»! 🤤 правда для того, чтобы быть заключенной, но что только не сделаешь, чтобы получить такой опыт. даже придешь на съемку в даунтаун без косметики! ⠀ мы снимали на улице сцену прибытия заключенных в месте где сжигались книги. вот это, конечно, было сильно! я сегодня была частью антиутопии! ✨ ⠀ в этой сцене заключенным женщинам впервые сказали, что теперь им нельзя иметь собственное мнение, читать книги и даже говорить, а мы должны были дать на это реакцию и ходить взад-вперед с поднятыми наверх руками ⛓ ⠀ в этот раз я провела день с канадцем Джейме, чилийцем Моррисом и ямайцем Майком. мы поиграли в карты, поели и послушали рассказы «двойника» Мэта Дэймона. он рассказывал как заполучил личный трейлер и три фильма в компании актера только потому что он на него похож. вот бы мне так на какую-нибудь актрису-гейшу случайно смахивать.. ☁️ ⠀ #аинкарассказывает