Якутянка снялась в сериале «Рассказ служанки»

Якутянка Айыына Вензель снялась в эпизодической роли — сыграла заключенную — в американском сериале «Рассказ служанки», об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«22.04.19 спустя много-много месяцев меня наконец-то взяли в „Рассказ служанки“. Правда, для того чтобы быть заключенной, но что только не сделаешь, чтобы получить такой опыт. Даже придешь на съемку в Даунтаун без косметики. Мы снимали на улице сцену прибытия заключенных, в месте, где сжигались книги. Вот это, конечно, было сильно! Я сегодня была частью антиутопии!»
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my mission is officially completed 🤣 i am now a little tiny but still a part of Handmaid’s Tale! there will be probably only my shadow or nothing at all but what matters is that i know i was there somewhere ✌🏻 ⠀ 22.04.19 спустя много-много месяцев меня наконец-то взяли на «Рассказ служанки»! 🤤 правда для того, чтобы быть заключенной, но что только не сделаешь, чтобы получить такой опыт. даже придешь на съемку в даунтаун без косметики! ⠀ мы снимали на улице сцену прибытия заключенных в месте где сжигались книги. вот это, конечно, было сильно! я сегодня была частью антиутопии! ✨ ⠀ в этой сцене заключенным женщинам впервые сказали, что теперь им нельзя иметь собственное мнение, читать книги и даже говорить, а мы должны были дать на это реакцию и ходить взад-вперед с поднятыми наверх руками ⛓ ⠀ в этот раз я провела день с канадцем Джейме, чилийцем Моррисом и ямайцем Майком. мы поиграли в карты, поели и послушали рассказы «двойника» Мэта Дэймона. он рассказывал как заполучил личный трейлер и три фильма в компании актера только потому что он на него похож. вот бы мне так на какую-нибудь актрису-гейшу случайно смахивать.. ☁️ ⠀ #аинкарассказывает
«Рассказ служанки» — американский сериал, снятый по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» его признали лучшей ТВ-драмой, также «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» как лучший сериал.
Премьера 3 сезона состоится 6 июня.