Якутянка снялась в сериале «Рассказ служанки»

Якутянка Айыына Вензель снялась в эпизодической роли — сыграла заключенную — в американском сериале «Рассказ служанки», об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«22.04.19 спустя много-много месяцев меня наконец-то взяли в „Рассказ служанки“. Правда, для того чтобы быть заключенной, но что только не сделаешь, чтобы получить такой опыт. Даже придешь на съемку в Даунтаун без косметики. Мы снимали на улице сцену прибытия заключенных, в месте, где сжигались книги. Вот это, конечно, было сильно! Я сегодня была частью антиутопии!»

«Рассказ служанки» — американский сериал, снятый по одноименному роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году по итогам «Эмми» его признали лучшей ТВ-драмой, также «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» как лучший сериал.

Премьера 3 сезона состоится 6 июня.