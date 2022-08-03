03.08.2022
15:14
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Светская хроника

Якутянка снялась в сериале «Эмили в Париже» 😍

Саргы Третьякова из Якутии живет в Париже и работает моделью — передает Yakutsk News.

Она приняла участие в съемках второго сезона сериала «Эмили в Париже», где главную роль играет Лили Коллинз.

«У меня была возможность сняться в сериале „Эмили в Париже“. И я благодарна быть частью этого замечательного проекта», — пишет Саргы в соцсетях.

Сериал о переезде Эмили, молодой американки, в Париж. Легкий и непринужденный сюжет производства Netflix в жанре романтическая комедия.

Фото: sargy_tretiakova
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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