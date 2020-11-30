Якутянка Сайыына Юнчанова стала победительницей чемпионата «Абилимпикс»

Якутянка Сайыына Юнчанова стала победительницей национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Мультимедийная журналистика».

С 23 по 29 ноября прошел VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На национальном чемпионате принимают участие победители региональных чемпионатов из 81 региона Российской Федерации по 77 компетенциям в трех возрастных категориях. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией чемпионат прошел в очно-дистанционном формате. Участники соревновались дистанционно, а судейство организовывалось очно из центра координации главных экспертов в Москве в режиме реального времени.

Выпускница Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната Сайыына Юнчанова попала в тройку победителей России, завоевав бронзовую медаль по компетенции «Мультимедийная журналистика». Сайыына работала над созданием информационного мультимедийного проекта: произвела фото-видеосъемку, делала монтаж видео, обработку фотографий, писала новостную статью, оформляла лонгрид, загрузила работы в сети Интернет. Участница отлично справилась с большим объемом работы в отведенное время.

«Абилимпикс дает огромный опыт и возможность погрузиться в профессию. Было очень волнительно представлять республику на таком масштабном чемпионате. Вдвойне было волнительно, что чемпионат проходит в очно-дистанционном формате «, — Сайыына Юнчанова

«Сайыына в этом году окончила школу. Сейчас учится на 1 курсе исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова. В марте этого года она стала победителем отборочного регионального чемпионата в категории «Школьник» и согласно методическим рекомендациям проведения чемпионата приняла участие в той же категории. Также Сайыына является многократной чемпионкой России и Европы по шашкам. Поэтому в ней преобладают такие качества, как упорство, целеустремленность и ответственность»,- делится тренер-наставник Юлия Уарова.

Школа-интернат принимает участие в чемпионате «Абилимпикс» третий год. За три года в сборную Якутии попали Уваровская Анита по компетенции «Фотограф-репортер», Васильева Ангелина, Уваровская Марианна и Юнчанова Сайыына по компетенции «Мультимедийная журналистика».