Якутянка с детьми «съездила» в отпуск: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Чурапчинского района по материалам Министерства финансов Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что одна из сотрудниц Чурапчинской Республиканской спортивной средней общеобразовательной школы – интернат им. Д.П. Коркина представила работодателю авансовый отчет с приложением проездных билетов, свидетельствующих о том, что она в период очередного ежегодного отпуска выезжала вместе с 2 несовершеннолетними детьми наземным транспортом в г. Владивосток, в связи с чем понесла проездные расходы в сумме более 45 000 рублей.

Работодателем данные расходы работнику возмещены, однако в ходе проверки прокуратуры достоверно установлено, что представленные женщиной проездные документы являются недостоверными, в г. Владивосток ни она, ни ее дети не выезжали.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследования, его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры района.