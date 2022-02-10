Якутянка с COVID-19 поблагодарила врачей за оперативное лечение

В конце января и начале февраля, в период резкого увеличения количества заболевших COVID-19, ЦУР Якутии зафиксировал рост жалоб и сообщений в социальных сетях на отсутствие бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции и длительное ожидание врача при вызове на дом.

На сегодняшний день республика закупила очередную партию бесплатных лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. На данный момент все районные поликлиники обеспечены лекарственными препаратами.

В ЦУР Якутии обратилась одна из заболевших в дни роста заболеваемости 62-летняя жительница Якутска Мария Скрябина, чтобы поблагодарить врачей. По ее словам, она заболела 1 февраля, в 7 часов утра вызвала врача на дом через единый номер 122.

Медработник приехал в 10 часов, сразу на месте сделал экспресс-тест всех членов семьи. Положительный результат был выявлен только у Марии Яковлевны. Врач выдал лекарства «Фавипиравир» и «Эликвис» для разжижения крови, так как она страдает высоким артериальным давлением. Мария Яковлевна осталась довольна налаженной системой работы здравоохранения, хотя, как сообщила ранее, очень боялась заразиться коронавирусной инфекцией, так как наслышалась о длительных ожиданиях врачей и отсутствии лекарств.

Напомним, если заболевшим новой коронавирусной инфекцией пациентам не выдали или не доставили бесплатные лекарства, в г. Якутске можно обратиться по единому номеру 122, в районах республики – на номера горячих линий центральных районных больниц, а также в контакт-центр ОМС Республики Саха (Якутия) 8-800-100-14-03 (звонок бесплатный).