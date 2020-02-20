Якутянка рискнула заработать быстрые деньги

В отдел МВД России по Ленскому району обратилась 65-летняя жительница Ленска. Женщина пояснила, что весной прошлого года ей позвонил неизвестный мужчина. Представившись Дмитрием, он предложил ей заработать на инвестициях на микрозаймах.

Согласившись, женщина последовала телефонным указаниям звонившего: она скачала и установила программу AnyDesk к своему компьютеру, которая позволяет получить удаленный доступ к рабочему столу.

Во время разговора женщина сообщила специальный адрес, который был указан в программе. Получив права администратора на удаленном ПК злоумышленник оформил онлайн-займы от имени своей жертвы. Через некоторое время на мобильный телефон женщины стали поступать смс-сообщения от микрофинансовых компаний о необходимости погашения задолженности с просьбой перейти по ссылке и совершить оплату. Первый кредит потерпевшая все же погасила через мобильное приложение. Но после того, как она получила 150 000 рублей в кредит, через несколько дней ей снова позвонили с неизвестного номера, и сообщили, что через программу AnyDesk она заработала около 300 000 рублей, и для того чтобы вывести деньги из системы необходимо перевести денежные средства в сумме 90000 рублей. Далее, следовала инструкция по переводу денежных средств. С помощью домашнего компьютера потерпевшая перевела сначала 101 400 рублей, затем в этот же вечер 45 630 рублей на указанный счет.

На этом аферисты не остановились, они звонили после этого еще несколько раз. Во время одного из последних звонков, который поступил через мессенджер, женщина поняла, что на нее оформлены займы в микрофинансовых интернет-компаниях на суммы 20 000 рублей и 4 000 рублей. Эти суммы поступили на ее счет и сразу были списаны, а задолженность только по одному займу уже составила 28 000 рублей.

Продолжительное время женщина следовала указаниям лжеспециалистов, переходила на сомнительные ссылки, совершала переводы денежных средств и лишилась более 170 000 рублей.

Уважаемые граждане!

Не стоит устанавливать сомнительные приложения и программы в свои смартфоны, компьютеры и другие гаджеты! Ни под каким предлогом не переводите свои деньги на счета неизвестных лиц! Внимательно отнеситесь к покупкам в различных онлайн-магазинах!

Если вы все же решили зарабатывать в инвестициях на микрозаймах, то помните высокая доходность связана с высокими рисками для инвестора.