13.03.2020
10:43
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Судебная хроника

Якутянка проведет в тюрьме два года за неоплаченный штраф

          В связи с уклонением от исполнения приговора суда удовлетворено представление судебного пристава — исполнителя о замене осужденной уголовного штрафа в размере 30 000 рублей другим видом наказания. Такую сумму гражданке присудил суд за нарушение ПДД.

          Судебный пристав — исполнитель Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств надлежащим образом уведомил гражданку о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности, предусмотренной за неуплату уголовного штрафа.

          По истечении срока, установленного для добровольной оплаты штрафа, судебный пристав — исполнитель пристав обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания.  Рассмотрев представление судебного пристава — исполнителя, суд постановил заменить наказание в виде уголовного штрафа, на ограничение свободы на два года.

Фото: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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