Якутянка проведет в тюрьме два года за неоплаченный штраф

В связи с уклонением от исполнения приговора суда удовлетворено представление судебного пристава — исполнителя о замене осужденной уголовного штрафа в размере 30 000 рублей другим видом наказания. Такую сумму гражданке присудил суд за нарушение ПДД.

Судебный пристав — исполнитель Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств надлежащим образом уведомил гражданку о возбуждении исполнительного производства и предупредил об ответственности, предусмотренной за неуплату уголовного штрафа.

По истечении срока, установленного для добровольной оплаты штрафа, судебный пристав — исполнитель пристав обратится в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Рассмотрев представление судебного пристава — исполнителя, суд постановил заменить наказание в виде уголовного штрафа, на ограничение свободы на два года.