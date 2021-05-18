18.05.2021
21:58
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Культура
Якутянка на Евровидении-2021 просит держать кулаки и слать любовь
Сегодня в Роттердаме начинается первый полуфинал самого ожидаемого шоу года — Евровидения-2021. Участники из 16 стран выйдут на сцену, среди них — представительница России Манижа Сангин.
Она выступит с той самой скандальной песней Russian Women. Певица сшила особенное концертное платье — из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России.
Якутян же особо радует , что за победу России со звездой таджикского происхождения будет бороться бэк-вокалистка якутских корней Июлина Попова. Держим кулаки и шлем любовь, как попросила Июлина на своей странице в Инстаграм.
Прямой эфир сегодня на Первом. Начало в 22 ч. по Москве. Номер выступления Манижи 3.
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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