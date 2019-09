Якутянка произвела фурор на турнире «Мистер Олимпия-2019»

View this post on Instagram

Моё суровое лицо во время выполнения дисциплины Rolling Thander не мешает мне оставаться такой же милой 😇 My harsh face while doing the Rolling Thunder discipline doesn't stop me from being as cute 😇. #mrolympia2019 #armlifting #maxpowerykt #maxpowerteam #maswrestling #lasvegas #armliftingusa #traininghall