Якутянка произвела фурор на турнире «Мистер Олимпия-2019»

Известная в республике спортсменка Сардана Осипова завоевала медали одних из самых престижных соревнований.

Мировой турнир самых атлетичных и мускулистых людей планеты прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. «Мистер Олимпия» — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (англ. International Federation of Bodybuilding, IFBB). Известно, что соревнования проводятся с 1965 года, их основателем считается Джо Уэйдер.

Сейчас на этом фестивале спорта проводятся не только смотр культуристов, но и соревнования по другим видам спорта, в том числе и армлифтингу. Якутянка Сардана Осипова приняла участие как раз в этой дисциплине.

Как рассказала спортсменка корреспонденту «Спорт Якутии», состязания состояли из четырех различных дисциплин – «Silver Bullit», «Rollen Thander», «Apollon Axle» и «Saxon Bar».

Осипова завоевала в общей сложности четыре награды: одну серебряную и три золотые!

По «Роллинг Тандер» она улучшила свой личный рекорд, подняла вес на 50 кг. В «Аполлон Акселе» Сардана подняла 85 кг. По «Саксон Бар» она также улучшила свой результат 47,5 кг на целых пять килограммов. Также в ходе соревнований наша землячка стала участником открытых мастер классов, где каждый желающий мог узнать об этом виде спорта и попробовать себя в нем.