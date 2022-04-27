Якутянка продавала на сайте свадебное платье, но ее обманули…

В г. Якутске аферисты продолжают выманивать деньги под видом лжепокупателей. Так, 26-летняя сотрудница учебного центра попалась на распространенную мошенническую уловку на популярном сайте бесплатных объявлений.

Выяснилось, что потерпевшая разместила объявление о продаже своего свадебного платья за 10 тысяч рублей. Вскоре с ней связалась покупательница якобы из г. Нерюнгри, которая предложила оформить курьерскую доставку. Желая продать платье, женщина согласилась на сделку. Тогда незнакомка отправила ссылку якобы для получения денежных средств, перейдя по которой, заявительница ввела данные своей банковской карты и смс-коды подтверждения, чего ни в коем случае нельзя было делать, потому что одноразовый пароль из СМС наоборот подтверждает списание средств с карты. Таким образом, аферистка под видом покупателя похитила у женщины 8 тысяч рублей.

Полиция напоминает! Для получения перевода денег на вашу карту в большинстве случаев нужен шестнадцатизначный номер, расположенный на лицевой стороне карты, а также ФИО владельца. Ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях!