06.05.2022
17:28
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Происшествия

Якутянка приобрела поддельные авиабилеты с целью возмещения денег

Сотрудниками отделения дознания Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Алданского района Республики Саха (Якутия) предоставившей в Отделение пенсионного фонда РФ поддельные авиабилеты.

Транспортными полицейскими установлено, что 54-летняя жительница Алданского района Республики Саха (Якутия) приобрела на своё имя поддельные авиабилеты указанной стоимостью около ста тридцати тысяч рублей.

Для возмещения якобы израсходованных денежных средств, к месту проведения отпуска и обратно, женщина предоставила в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно, с поддельными проездными документами.

Однако, злоумышленница не успела довести свой преступный умысел до конца, так как была выявлена фиктивность предоставленных маршрутных квитанций электронных авиабилетов и посадочных талонов к ним.

В отношении подозреваемой отделением дознания Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста до четырех месяцев.

В отношении обвиняемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте предупреждают, что с начала текущего года транспортными полицейскими возбужден  ряд уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ, связанных с мошенничеством при получении социальных выплат.

Информируем, что раскрываемость преступлений данной категории составляет 100%.

Фото: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте

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