Якутянка принесла в жертву «нечистым душам» кругленькую сумму

SakhaLife.ru.

Четыре жителя Алданского района Якутии стали жертвами мошенников и пополнили их счета на сумму более 2,7 миллиона рублей.

Так, в ОМВД России по Алданскому району обратился 49-летний мужчина. Он пояснил, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником «Сбербанка», и убедила в том, что с его кредитной карты мошенники похитили 140 000 рублей, которые банк уже восстановил, но необходимо «сохранить» деньги и перевести их на номера телефонов, которые она продиктует. Звонившая стала называть адреса банкоматов в г. Алдан. Приехав по одному из указанных адресов, мужчина обнаружил, что банкомат в данном магазине отсутствует. Не давая ему опомниться, лжесотрудница банка оперативно перезвонила и назвала другой адрес, добавив, что ему сейчас позвонят из правоохранительных органов. Действительно, вскоре ему позвонил неразборчиво представившийся мужчина и сообщил, что ему необходимо четко следовать инструкциям сотрудника банка по телефону. Под диктовку звонившей мошенницы мужчина обналичил кредитные средства с карты и перевел разными платежами в общей сумме 140 000 рублей. Однако лжесотрудники банка не остановились и продолжали звонить и рассказывать о новых способах по «сохранению» денег. Тогда потерпевший догадался, что стал жертвой мошенников.

Также в полицию обратилась 40-летняя жительница с. Хатыстыр Алданского района. Заявительница в социальной сети «Instagram» нашла объявление об услугах ясновидящей и связалась с ней в мессенджере «WhatsApp». «Ясновидящая» попросила отправить фотографию и перечислить 1 000 рублей. По фото она якобы увидела порчу на женщине и попросила перевести 15 000 рублей для покупки трех свечей. Но у заявительницы было только 8 000 рублей, тогда «ведунья» велела перечислить хотя бы их и не беспокоить её какое-то время, так как она будет занята проведением ритуала на кладбище. На следующий день «ясновидящая» сообщила, что свечи горят «неохотно», потому что за них произведен неполный расчет. Затем к якобы снятию порчи подключилась женщина по имени «Матушка Евдокия», разглядевшая для семьи заявительницы «в потустороннем мире большую угрозу», избежать которой можно, заплатив в качестве «жертвоприношения нечистым душам» 444 000 рублей и 666 000 рублей. Напуганная женщина стала просить в долг у знакомых и брать кредиты в банках. Удалось набрать только 360 000 рублей, которую отправила на счет «ясновидящей». Затем ей перезвонила «Матушка Евдокия» и сообщила, что обряд не удается провести по причине оплаты неполной суммы. Тогда потерпевшая еще собрала денег и перевела им в общей сумме 572 000 рублей, после чего поняла, что общается с мошенниками.

Другой 47-летней жительнице с. Хатыстыр поступил звонок от лжесотрудника банка, который сообщил о попытке снятия мошенниками 7000 рублей и оформления кредита на 600 000 рублей. Звонивший убедил женщину подтвердить заявку на кредит и перевести кредитные деньги на «страховую» банковскую ячейку. Действуя под диктовку мошенника, она на протяжении нескольких дней совершала в банкомате ряд операций по обналичиванию и переводу денежных средств на посторонние счета. В результате потерпевшая отправила мошенникам 1 687 000 рублей.

В другом случае 18-летняя жительница г. Алдан разместила на сайте бесплатных объявлений «Аvito» информацию о продаже гитары за 3 500 рублей. На объявление откликнулась покупательница, предложившая забрать гитару через курьера, так как проживает в другом городе. Перейдя по полученной от лжепокупательницы ссылке, потерпевшая ввела в окне данные своей банковской карты, а также трехзначный код на обороте карты, и получила смс-уведомление о снятии 1900 рублей. Тогда она догадалась, что стала жертвой мошенников.

Полиция в очередной раз предупреждает: мошенники идут на самые изощренные уловки для хищения средств со банковских счетов граждан, используя в своих преступных действиях технологии, которые позволяют маскироваться под сотрудников банков, правоохранительные органы, ясновидящих, под покупателей по объявлению. Будьте бдительны и не давайте мошенникам шанса!