02.05.2021
13:16
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Происшествия

Якутянка позвонила в службу спасения с необычной просьбой

Необычный вызов поступил спасателям Нерюнгринского ПСО Службы спасения. Женщина попросила спасти любимицу семьи лайку, которая упала в септик. Спасатели при помощи веревки и подручных средств вызволили бедное животное. Собака не пострадала, но поменяла временно окрас.

Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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