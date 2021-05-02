02.05.2021
13:16
334
Происшествия
Якутянка позвонила в службу спасения с необычной просьбой
Необычный вызов поступил спасателям Нерюнгринского ПСО Службы спасения. Женщина попросила спасти любимицу семьи лайку, которая упала в септик. Спасатели при помощи веревки и подручных средств вызволили бедное животное. Собака не пострадала, но поменяла временно окрас.
Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
#Служба спасения Республики Саха (Якутия)#Якутия#Якутянка позвонила в службу спасения с необычной просьбой
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