Якутянка позвонила в службу спасения с необычной просьбой

Необычный вызов поступил спасателям Нерюнгринского ПСО Службы спасения. Женщина попросила спасти любимицу семьи лайку, которая упала в септик. Спасатели при помощи веревки и подручных средств вызволили бедное животное. Собака не пострадала, но поменяла временно окрас.

Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх