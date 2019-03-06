Якутянка, потеряв бдительность, лишилась ценной вещи

В дежурную часть Чульманского отделения полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась 33-летняя девушка, сообщив, что у неё похитили телефон.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в феврале текущего года заявительница находилась в гостях у своих знакомых, где они совместно распивали спиртные напитки. Там же находился и подозреваемый в совершении данной кражи – 31-летний житель пос.Чульман. Во время застолья потерпевшая положила телефон возле себя. После употребления большого количества алкоголя молодой человек заметил, что девушка оставила свой гаджет без внимания и, воспользовавшись удобным моментом, похитил его.

В настоящее время подозреваемый вину признал, похищенный телефон изъят и возвращен владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции напоминают: пьянство и преступность – неразделимые понятия. Алкоголь может стать причиной противоправных действий в случае большого количества единовременно выпитого вещества или нарушения мозга за счет длительного употребления. Самый простой способ уберечь себя от совершения преступлений в неосознанном состоянии – отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и прочих психотропных веществ.