Якутянка потеряла бдительность и деньги

В дежурную часть отдела МВД России по Хангаласскому району Якутии обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил об угрозе хищения денег с ее банковской карты. При этом он предупредил, что ей позвонит сотрудник правоохранительных органов. Далее последовал еще один звонок, где ей объяснили ситуацию и попросили следовать инструкциям сотрудника службы безопасности банка. Поверив, женщина выполнила все указания звонившего, и по его просьбе пошла в банкомат, обналичила 145 тысяч рублей и перевела по 15 тысяч рублей на разные якобы «страховые ячейки». Когда лжесотрудник банка попросил снять средства с других ее банковских карт, у женщины возникли сомнения, и она прервала разговор.

Потерпевшая призналась, что знает о подобных способах хищений и потеряла бдительность.

Уважаемые граждане, не совершайте сомнительные операции с банковскими картами под диктовку третьих лиц, храните в тайне конфиденциальные данные!