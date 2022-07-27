Якутянка пополнила счета мошенников

Якутяне продолжают верить мошенникам, обманывающим под видом работников банка. Так, 60-летней жительнице п. Солнечный Усть-Майского района поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются снять с её лицевого счета 11 960 рублей. Через некоторое время с ней связались сотрудники якобы из «отдела экономических преступлений» и заявили об открытии расследования уголовного дела по факту мошенничества в её отношении. Лжесотрудник сообщил, что внутри банка также ведется проверка, и под подозрением находятся все работники, тем самым войдя в доверие к потерпевшей. В итоге женщина под диктовку афериста перевела 369 438 рублей на реквизиты злоумышленников и слишком поздно поняла, что попалась на уловки мошенников.

«Звонок от лжесотрудников банка» остается одним из популярных способов дистанционного хищения. Он неоднократно применяется злоумышленниками в отношении граждан, которые в дальнейшем теряют крупные суммы денег. Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, самым лучшим способом защиты ваших сбережений станет немедленное прекращение телефонного разговора.

Полиция призывает быть внимательным при каждой операции с банковским счетом, при использовании мобильного приложения банка, а также при поступлении звонков от имени банка. Не позволяйте похищать ваши сбережения! Помните, что завтра мошенники могут позвонить вам!