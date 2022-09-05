Якутянка попалась на удочку мошенников на сайте бесплатных объявлений

Специалист нефтегазовой компании из Якутска попалась на удочку мошенников на сайте бесплатных объявлений

В отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутска, она сообщила, что на одной интернет-площадке выставила объявление о продаже шкафа и стенки за 6 500 рублей.

Вскоре в мессенджере ей написала потенциальная покупательница, которая предложила перечислить деньги за мебель, а забрать ее с помощью курьерской доставки. Якобы сейчас покупательница находится в другом городе.

Чтобы получить оплату за товар, аферистка отправила женщине ссылку, по которой заявительница перешла и ввела данные банковской карты, а также трехзначный код на обороте.

В итоге с карты сразу же было списано 74 428 рублей. А «покупатель» удалила всю переписку и заблокировала аккаунт.

Уважаемые граждане! Полицейские в очередной раз напоминают: будьте предельно внимательны при покупке или продаже товара по интернету. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих банковских карт. Будьте бдительны и берегите свои накопления!