Якутянка попалась на мошенничество с авиабилетами

«Дешевые авиабилеты в любую точку мира!» — как много подобных слоганов можно встретить на просторах Интернета. Привлекательная цена часто заставляет неопытных путешественников не обращать внимание на сомнительность сайта или подозрительность продавца. Мошенники создают фейковые сайты известных авиаперевозчиков.

Так, в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска. Женщина пояснила полицейским, что в июле она решила приобрести авиабилеты. В интернете женщина увидела объявление о продаже авиабилетов со скидкой 30 процентов известной авиакомпании. Заполнив на сайте анкетные данные, потерпевшая ввела номер своей карты, CVV-код, а также ввела код, который ей был выслан на абонентский номер для подтверждения операции. Через некоторое время с ее счета были списаны более 168 000 рублей. Билеты женщина так и не получила.

Как распознать мошенников:

Внимательно стоит отнестись к дате создания странички – сайты мошенников, как правило, созданы совсем недавно;

Никогда не соглашайтесь на покупку, если вас просят перевести деньги на счет физического лица;

Не поленитесь и проверьте! От имени сайта и домена в адресной строке до контактов службы поддержки;

Не покупайте дешевые билеты у сомнительных продавцов, если средняя цена на такие же авиабилеты при поиске у других продавцов выше.

Будьте бдительны и покупайте авиабилеты только на проверенных сайтах!