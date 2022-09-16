Якутянка помогает Оксане Самойловой купить квартиру в Дубае

Модель и жена Джигана Оксана Самойлова находится в Дубае и подыскивает своей семье квартиру в ОАЭ. Помогает ей в этом якутянка Евгения Винокурова, основательница «Туймаада Недвижимость» — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Они смотрят квартиру и удивляются, что за такую, относительно дешевую, цену продается почти что люксовый номер, а в самом здании находятся все удобства.