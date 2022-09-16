16.09.2022
15:39
620

Светская хроника

Якутянка помогает Оксане Самойловой купить квартиру в Дубае

Модель и жена Джигана Оксана Самойлова находится в Дубае и подыскивает своей семье квартиру в ОАЭ. Помогает ей в этом якутянка Евгения Винокурова, основательница «Туймаада Недвижимость» — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Они смотрят квартиру и удивляются, что за такую, относительно дешевую, цену продается почти что люксовый номер, а в самом здании находятся все удобства.

Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх