Якутянка получила билет на парад на Красной площади

Победители «Диктанта Победы-2020» получили билеты на парад на Красной площади. Торжественная церемония передачи билетов прошла в Музее Победы 8 мая.

Среди награжденных — жительница Республика Саха (Якутия) Варвара Абрамова, заместитель директора МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В. П. Ларионова» Мегино-Кангаласского района.

Персональные приглашения на парад двадцати федеральным победителям акции вручили министр просвещения России Сергей Кравцов и директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Всего же максимальные 25 баллов набрали 1009 участников из России и восемь — из других стран. Самому старшему участнику, получившему максимальный балл – 94 года, самому младшему – 12 лет. К сожалению, старейший участник акции, ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов ушел из жизни в том же году. В международной патриотической акции «Диктант Победы-2021» приняли участие более 1,5 млн человек. Из них почти 800 тысяч написали диктант очно.