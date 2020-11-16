16.11.2020
12:03
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Судебная хроника
Якутянка покрыла матом чужих детей
Прокуратура Усть-Майского района Якутии провела проверку по обращению гражданки А. о неправомерных действиях местной жительницы.
Установлено, что знакомая заявительницы в августе 2020 года в ходе возникшей ссоры употребляя нецензурные слова и выражения, оскорбила в неприличной форме ее несовершеннолетних детей, а также ее саму, унизив тем самым их честь и достоинство.
По результатам проверки прокуратура района инициировала привлечение женщины к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Постановлением мирового судьи женщина признана виновной в совершении данного деяния, ей назначено административное наказание в виде штрафа.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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