06.04.2021
13:00
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Происшествия
Якутянка пойдет под суд за мошенничество с маткапиталом
Прокуратура Ленского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Ленска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
По версии следствия, молодая женщина, с целью обналичивания средств материнского капитала, в ущерб интересам своих детей, представила в пенсионный орган недостоверные сведения о приобретении ею для проживания семьи жилья, которое фактически являлось непригодным. В результате данных незаконных действий ею получены средства материнского капитала в сумме более 466 тыс.рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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