Якутянка поделится своим опытом с Дмитрием Медведевым

Сегодня, 14 декабря, состоится общероссийский он-лайн форум волонтеров, в котором примут участие Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти.

Дальневосточный федеральный округ в Москве представит якутянка Светлана Чусовская. Она вошла в число активистов, приглашенных в столицу лично рассказать о работе региональных волонтерских центров партии. Светлана Чусовская работает в сфере ЖКХ, а волонтерство – зов души, желание помочь людям в сложное время. Она расскажет Дмитрию Медведеву о работе автоволонтеров и о личном опыте помощи людям.

7 федеральных округов, 85 регионов, свыше двухсот тысяч представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране, соберет форум. Они обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, находящихся на амбулаторном лечении граждан, поговорят о перспективах развития добровольческой деятельности в ближайшие несколько месяцев. В ходе форума будут озвучены меры, необходимые для организации полноценной работы волонтеров в регионах. Они касаются, в частности, повышения доступности лекарств, совершенствования образовательного процесса в период пандемии, страхования и других вопросов.

Прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте партии er.ru, начало – 18-30 по местному времени.