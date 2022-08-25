25.08.2022
10:57
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Спорт

Якутянка — победительница всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов

Она сумела победить в конкурентной весовой категории до 52 кг

Воспитанница якутской школы дзюдо Карина Ефимова завоевала золотую медаль всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов страны в Казани. Девушка сумела победить в конкурентной весовой категории до 52 кг и доказала, что является лучшей дзюдоисткой России, сообщает ЯСИА.

В первой схватке Ефимова сумела победить призера Кубка Европы Елизавету Степанову из Тверской области. Самая опытная соперница ее поджидала в следующем круге —  четырехкратная чемпионка России, чемпионка Европы Анастасия Поликарпова из Москвы. Но и здесь якутская спортсменка оказалась сильнее и вышла в полуфинал. Карина Ефимова сумела победить на этой стадии призера Кубка Европы Глафиру Борисову из Санкт-Петербурга.

В борьбе за золотую медаль якутянке противостояла победительница первенства мира, обладательница Кубка Европы Лилия Нугаева из Саратовской области. Схватка продлилась до «голден скор» и шла более десяти минут. Ефимовой удалось совершить победный бросок и завоевать золотую медаль спартакиады сильнейших спортсменов России.

Напомним, накануне серебряной наградой отметилась якутская спортсменка Надежда Татарченко в весе до 78 кг.

Фото: Федерация дзюдо России
Источник: ЯСИА

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